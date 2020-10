Esiste davvero una nuova emergenza coronavirus?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Per meglio comprendere ciò che sta realmente succedendo in Italia in merito alla, abbiamo analizzato i dati dall’inizio della pandemia ad oggi, concentrandoci sui tamponi effettuati, i nuovi positivi, le morti, le guarigioni e l’evoluzione del differente trattamento a cui sono sottoposti i positivi al Covid-19. Per rassicurare il lettore, iniziamo con la curva che indica il tasso di mortalità del, ovvero il numero delle persone decedute diviso per il totale dei contagiati/positivi ufficiali. Un virus meno pericoloso Il tasso di mortalità più alto è stato toccato il 20 giugno, quando il valore rilevato era 14,53 per cento. La curva si mantiene costante fino alla seconda metà di agosto, quando ha iniziato a ...