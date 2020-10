Dr Disrespect sta cercando di acquistare un team della Call of Duty League? La sua replica: “Non si sa mai…” (Di martedì 6 ottobre 2020) Dr Disrespect non è certo un volto nuovo per il celebre gioco esports Call of Duty. Stando a quanto trapelato online, il famosissimo streamer di YouTube potrebbe essere sulla buona strada per sostenere un franchise della Call of Duty League (CDL). La CDL esiste solo da un anno, sebbene la sua popolarità iniziale abbia attirato l’attenzione di alcuni nomi di spicco. Dr Disrespect è certamente tra questi, anche per via della sua lunga storia con il titolo. Dalla progettazione di mappe in Advanced Warfare del 2014 alla partecipazione all’evento della World League 2019, Dr Disrespect è stato coinvolto a diversi livelli nel corso degli anni. Sostenere ... Leggi su esports247 (Di martedì 6 ottobre 2020) Drnon è certo un volto nuovo per il celebre gioco esportsof. Stando a quanto trapelato online, il famosissimo streamer di YouTube potrebbe essere sulla buona strada per sostenere un franchiseof(CDL). La CDL esiste solo da un anno, sebbene la sua popolarità iniziale abbia attirato l’attenzione di alcuni nomi di spicco. Drè certamente tra questi, anche per viasua lunga storia con il titolo. Dalla progettazione di mappe in Advanced Warfare del 2014 alla partecipazione all’eventoWorld2019, Drè stato coinvolto a diversi livelli nel corso degli anni. Sostenere ...

