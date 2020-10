Discoteche | il drammatico appello | ”Considerati ‘brutti | sporchi e cattivi’ | se non riapriamo falliremo tutti”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Tranne che una breve parentesi estiva, per i soli locali all’aperto, siamo chiusi dal 23 febbraio scorso e non abbiamo avuto nessun sostegno da parte del governo, non un euro né una parola , siamo un settore dimenticato, evidentemente siamo considerati ‘brutti,e cattivi’”. In quanto imprenditore che crea lavoro ed opportunità di collocazione – oltretutto per i giovani – ne ha di ragioni da vendere Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe (che associa oltre il 90% dellee delle sale da ballo iscritte alle Camere di Commercio). Dunque come non capirlo quando afferma che, ”Se nontutti, l’intero settore scomparirà“. Silb-Fipe: “In Italia fatturiamo 1 mld e 200mila euro, facendo ...