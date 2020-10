Dal Cdm via libera al nuovo decreto su immigrazione e sicurezza (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dall'immigrazione a nuove norme per la sicurezza urbana. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha approvato un decreto-legge che modifica i due decreti Salvini.“Il provvedimento – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso nella notte, dopo il Cdm – apporta modifiche alla disciplina vigente, tra l'altro, in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, di limiti all'ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane e di inapplicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie di reato”. Per quanto riguarda la protezione internazionale degli ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dall'a nuove norme per laurbana. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha approvato un-legge che modifica i due decreti Salvini.“Il provvedimento – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso nella notte, dopo il Cdm – apporta modifiche alla disciplina vigente, tra l'altro, in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, di limiti all'ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane e di inapplicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie di reato”. Per quanto riguarda la protezione internazionale degli ...

