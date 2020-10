Covid-19, l'Unità di Crisi: 'Non vi è alcuna emergenza di posti letto' (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19, i nuovi contagi tra Agro e Cilento: posti letto esauriti a Scafati 12 settembre 2020 Non vi è alcuna emergenza relativa ai posti letto disponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ... Leggi su salernotoday (Di martedì 6 ottobre 2020)-19, i nuovi contagi tra Agro e Cilento:esauriti a Scafati 12 settembre 2020 Non virelativa aidisponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ...

NK_papers : Peripheral biomarkers' panel for severe COVID-19 patients. by d'Alessandro M, Bergantini L, Cameli P, Curatola G,… - Lalla702 : @Acmor3 Perché prima del covid al p. S. sapevano gestire le code???? Sai quanto tempo ha aspettato mio fratello con… - john_nuppey : @giulioenrico si, chiaro che non entra nessuno. non esiste azienda in grado di iniziare lo sviluppo di una power un… - erminim77 : Tutta la mia ammirazione per la determinazione con cui Honda vuole affrontare la sfida imposta dai cambiamenti clim… - agenziaimpress : #Coronavirus. #Siena, aumentano i ricoveri nel weekend. Ossigeno-terapia per 5 pazienti nella Covid Unit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Unità COVID-19, COMUNICATO DELL'UNITÀ DI CRISI: “PIENA DISPONIBILITÀ DI POSTI LETTO. TRASPARENZA ASSOLUTA E ASSOLUTA CORRETTEZZA INFORMATIVA” - Primo Piano Regione Campania Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 ottobre: i nuovi contagi risalgono a 2.677 (con 30mila tamponi in più), 28 i morti

In risalita i numeri anche in Lombardia, dove ieri si contavano 251 nuovi positivi, oggi 350. Risalgono da 185 a 209 i nuovi casi di coronavirus in Toscana, dove non si contano però decessi. Balzano ...

Covid in Campania, oggi 395 contagiati: già 15 mila positivi dall'inizio dell'epidemia

C'è una lieve flessione nel numero di contagiati in Campania dopo sei record consecutivi: oggi ci sono 395 nuovi positivi, 36 in meno di ieri ma con 197 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito ...

In risalita i numeri anche in Lombardia, dove ieri si contavano 251 nuovi positivi, oggi 350. Risalgono da 185 a 209 i nuovi casi di coronavirus in Toscana, dove non si contano però decessi. Balzano ...C'è una lieve flessione nel numero di contagiati in Campania dopo sei record consecutivi: oggi ci sono 395 nuovi positivi, 36 in meno di ieri ma con 197 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito ...