Bioparco | Palumbo | Comune deve intervenire per tutelare patrimonio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma -“Ildi Roma intervenga per sostenere ilin questo momento di grave difficolta’ economica. È nostro dovereundella citta’ cosi’ prezioso, messo a dura prova dal Covid. La Commissione Trasparenza ha dedicato ampia attenzione alle problematiche dele continuera’ a farlo in questo momento, avviando ogni azione necessaria a stimolare azioni necessarie alla sua salvaguardia. Intanto, esprimo massima solidarieta’ sia alla Presidenza alla guida della Fondazione in una fase cosi’ delicata sia al personale dipendente che ha annunciato lo stato di agitazione”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza Marco