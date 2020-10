Becciu, ora spuntano 500mila euro a una ragazza. Amante o servizi segreti? Povera Chiesa… (Di martedì 6 ottobre 2020) Il caso-Becciu si allarga sempre più. E ora coinvolge anche una donna. Qualcuno dice che sia la sua Amante, altri la nipote, altri ancora si interrogano sul vero ruolo di Cecilia Marogna, 39 anni di Cagliari, esperta di relazioni diplomatiche e persona di fiducia dell’ex numero 2 della Segreteria di Stato, ora destituito da Papa Francesco. L’hanno già ribattezzata la “Dama del Cardinale”, protagonista assoluta del nuovo misterioso capitolo dello scandalo che ha messo in subbuglio il Vaticano. “The young pope” di Sorrentino a confronto è nulla. Angelo Becciu è ora accusato di investimenti sospetti, elargizioni e favori non proprio mossi da fervida carità cristiana. Stavolta ci sono in ballo 500mila euro usciti anch’essi dalle ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 ottobre 2020) Il caso-si allarga sempre più. E ora coinvolge anche una donna. Qualcuno dice che sia la sua, altri la nipote, altri ancora si interrogano sul vero ruolo di Cecilia Marogna, 39 anni di Cagliari, esperta di relazioni diplomatiche e persona di fiducia dell’ex numero 2 della Segreteria di Stato, ora destituito da Papa Francesco. L’hanno già ribattezzata la “Dama del Cardinale”, protagonista assoluta del nuovo misterioso capitolo dello scandalo che ha messo in subbuglio il Vaticano. “The young pope” di Sorrentino a confronto è nulla. Angeloè ora accusato di investimenti sospetti, elargizioni e favori non proprio mossi da fervida carità cristiana. Stavolta ci sono in ballousciti anch’essi dalle ...

