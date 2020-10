Beautiful anticipazioni: i 5 eventi più importanti di ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) Beautiful è tornato di nuovo alla carica e le anticipazioni per il mese di ottobre sono davvero sconcertanti. Beautiful (fonte Instagram @liam spencer)Il mese di ottobre sembra davvero un periodo di svolta per le storie di Beautiful. Dopo l’addio di Brooke e Ridge che ha commosso i loro più accaniti fan e il polverone che si è alzato a causa dell’uso di bambole gonfiabili a causa delle restrinzioni Covid19, nuove importanti vicende si stanno sviluppando. I protagonisti assoluti di queste ultime puntate sono Hope e Liam che finalmente hanno scoperto la verità sulla loro bambina creduta morta. Infatti, la piccola Beth, a causa di un diabolico piano del dottor Reese Buckingham, è finita tra le braccia di ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020)è tornato di nuovo alla carica e leper il mese disono davvero sconcertanti.(fonte Instagram @liam spencer)Il mese disembra davvero un periodo di svolta per le storie di. Dopo l’addio di Brooke e Ridge che ha commosso i loro più accaniti fan e il polverone che si è alzato a causa dell’uso di bambole gonfiabili a causa delle restrinzioni Covid19, nuovevicende si stanno sviluppando. I protagonisti assoluti di queste ultime puntate sono Hope e Liam che finalmente hanno scoperto la verità sulla loro bambina creduta morta. Infatti, la piccola Beth, a causa di un diabolico piano del dottor Reese Buckingham, è finita tra le braccia di ...

