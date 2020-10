Ancora casi di Covid a scuola, tampone positivo per uno studente e una maestra (Di martedì 6 ottobre 2020) Due nuovi casi di positività sono stati accertati nella giornata di martedì negli istituti scolastici del Cesenate. A comunicarlo è l'Ausl Romagna. Nello specifico si tratta di una maestra che insegna ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 6 ottobre 2020) Due nuovidi positività sono stati accertati nella giornata di martedì negli istituti scolastici del Cesenate. A comunicarlo è l'Ausl Romagna. Nello specifico si tratta di unache insegna ...

