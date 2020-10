Adua del Vesco salva coi voti della Spagna? Bufera sul web: televoto a rischio (Di martedì 6 ottobre 2020) Adua del Vesco ha vinto il televoto del Grande Fratello Vip, evitando per un pelo l’eliminazione, che ha toccato, però, Franceska Pepe. Una decisione che non ha fatto felici tutti, e sul web è subito esplosa la polemica per i presunti voti che sarebbero arrivati addirittura dalla Spagna: ecco i dettagli del gossip che sta scatenando i telespettatori sul web. Grande Fratello Vip, eliminata Franceska Pepe Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 5 ottobre, il televoto ha deciso che Franceska Pepe dovesse abbandonare definitivamente il programma. La ragazza era giunta al televoto contro Adua del Vesco, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Mentre Zelletta e Zorzi si erano ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 ottobre 2020)delha vinto ildel Grande Fratello Vip, evitando per un pelo l’eliminazione, che ha toccato, però, Franceska Pepe. Una decisione che non ha fatto felici tutti, e sul web è subito esplosa la polemica per i presuntiche sarebbero arrivati addirittura dalla: ecco i dettagli del gossip che sta scatenando i telespettatori sul web. Grande Fratello Vip, eliminata Franceska Pepe Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 5 ottobre, ilha deciso che Franceska Pepe dovesse abbandonare definitivamente il programma. La ragazza era giunta alcontrodel, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Mentre Zelletta e Zorzi si erano ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - xtianmercsss : Ragazzi, inutile dare la colpa agli spagnoli. La colpa è soltanto degli autori e di Signorini, col televoto CASUALM… - giusshx : RT @chuckbassSun: IL BRUTTO MESSAGGIO DEL #GFVIP DI IERI SERA È CHE PER EMERGERE E DIVENTARE FAMOSO NON BISOGNA ESSERE ONESTI. VEDI ADUA ST… - fraancescaxhz : RT @MariarosaDefil1: Tommaso Zorzi che ha intervistato Madonna, amico intimo di Lindsay Lohan, bff di Aurora Ramazzotti, quasi 1 m di follo… - GRJudge_ : RT @eliscrivecose: Cioè c’è Massimiliano che sta parlando amichevolmente con Adua dopo una puntata del genere in cui lei ha sostenuto lui l… -