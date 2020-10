Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 7:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DELLA, PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPARDEATINA. RESTANDO IN INTERNA RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI E’ IN VIAGGIO SULLA COMPLANARE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN INCIDENTE; COINVOTI 2 VEICOLI IN CORSIA DI SORPASSO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA, CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ...