Uomini e Donne | anticipazioni lunedì 5 ottobre 2020

anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 5 ottobre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Si partirà dalla protagonista indiscussa, Gemma Galgani. Dopo la chiusura con Paolo dei giorni scorsi, la dama è uscita ancora con Biagio: cavaliere che sta corteggiando già un'altra dama. Gemma non sembra soddisfatta della loro uscita e comunque, al momento di decidere con chi ballare, Biagio sceglie l'altra dama. Si passerà a Gianluca che è uscito con una nuova corteggiatrice ed ha scoperto che le ragazze in studio sono convinte che ...

