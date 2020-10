Ufficiale | Bakayoko al Napoli | i dettagli dell’affare

(Di lunedì 5 ottobre 2020)stipendio– «Ilcomunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Tiémouécon la formula del prestito per la stagione sportiva 2020/21. Questo il tweet del Presidente De Laurentiis: “Benvenuto Tiémoué”». Con questo messaggio il club partenopeo ha ufficializzato l’ingaggio a titolo temporaneo del centrocampista francese. Classe 1994,al … L'articoloal: idell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Bakayoko torna in Italia: è un nuovo giocatore del Napoli ?? - DiMarzio : Il #Napoli ufficializza l'arrivo di #Bakayoko - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? Napoli, ufficiale l’arrivo di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista arriva in prestito dal Chelse… - Nai1926_ : ?? Ufficiale Tièmouè Bakayoko è un calciatore del Napoli ?? #ForzaNapoliSempre #Napoli1926AmoreInfinito #NapleShop - ParmeshSriv : RT @DiMarzio: Il #Napoli ufficializza l'arrivo di #Bakayoko -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Bakayoko

Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato la firma di Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese di origini ivoriane di 26 anni, che arriva in azzurro in prestito dal ...La notizia era nell'aria da giorni ma ora è ufficiale Timeoue Bakayoko giocherà la prossima stagione per la Società Sportiva Napoli.