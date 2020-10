Tonia Cestari | “É il momento di ripartire!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020)presenta il video-live “Piacevole Incertezza” quinto brano estratto dall’album “Senza Destinazione” – photo credits: EnzoLa momentanea paralisi umana e sociale, dovuta all’entrata di scena di una pandemia globale, è gia stata scritta nel libri della storia più contemporanea. Nonostante questo usare termini al passato, i rischi continuano a serpeggiare e già molte zone in Italia rivedono l’ombra di qualche possibile nuovo lockdown. La musica però, quella non si è mai fermata. In un modo o nell’altro la musica ha continuato ad accompagnare le nostre giornate, anche se fortemente indebolita dalle restrizioni che di fatto consigliano di evitare o ridurre sensibilmente le manifestazioni dove l’assembramento è quasi ...