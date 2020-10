Roma, riecco Smalling. Affare chiuso all'ultimo secondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ottobre 2020- La telenovela più lunga di questa sessione di calciomercato si chiude con un colpo di scena degno del premio Oscar. Proprio negli ultimi minuti di questo deadline day la Roma è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020), 5 ottobre 2020- La telenovela più lunga di questa sessione di calciomercato si chiude con un colpo di scena degno del premio Oscar. Proprio negli ultimi minuti di questo deadline day laè ...

Roma, 5 ottobre 2020- La telenovela più lunga di questa sessione di calciomercato si chiude con un colpo di scena degno del premio Oscar. Proprio negli ultimi minuti di questo deadline day la Roma è r ...

Salernitana, riecco Andrè Anderson. Scambio con il Padova Baraye-Curcio

StampaSono otto i movimenti di mercato ufficializzati dalla Salernitana nell’ultimissima giornata utile per le trattative: cinque in entrata e tre in uscita. Dei cinque giocatori in arrivo, tre sono v ...

StampaSono otto i movimenti di mercato ufficializzati dalla Salernitana nell'ultimissima giornata utile per le trattative: cinque in entrata e tre in uscita. Dei cinque giocatori in arrivo, tre sono v ...