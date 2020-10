Qualificazioni Europei Under 21, Islanda-Italia in tv: data, orario e come vederla in streaming (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alle 17:30 di venerdì 9 ottobre l‘Italia U21 di Nicolato scenderà in campo a Reykjavik contro i pari età dell’Islanda nel match valido per le Qualificazioni agli Europei U21. Tra i convocati di Nicolato tanti nomi importanti: su tutti Tonali e Bastoni, in prestito dalla Nazionale A. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio con una diretta testuale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola della gara. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alle 17:30 di venerdì 9 ottobre l‘U21 di Nicolato scenderà in campo a Reykjavik contro i pari età dell’nel match valido per leagliU21. Tra i convocati di Nicolato tanti nomi importanti: su tutti Tonali e Bastoni, in prestito dalla Nazionale A. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio con una diretta testuale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola della gara.

Villani2Andrea : @biagino91 @FBiasin I calendari sono fissati molto prima e nel 2021 ci sono le qualificazioni mondiali e gli europei a giugno - twinerista : @anti_calcio Nations League inutile come poche cose, amichevoli peggio ancora. Un conto le Europei e Mondiali, con… - il_leccese : Claud Adjapong convocato nell’U21 per le qualificazioni agli Europei - TuttoRossoblu : Riccardo #Sottil convocato in U-21 per le qualificazioni ai prossimi europei. - interista182 : @marifcinter Come mai non c’è bastoni ? Lo vogliono per le qualificazioni agli europei under 21 giusto ?? -