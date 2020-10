Perotti-Fenerbahce: affare in stand-by (Di lunedì 5 ottobre 2020) La trattativa sembrava definita completamente, con Diego Perotti pronto a lasciare la capitale per approdare in Turchia, ad Istanbul, sponda Fenerbahce. Il giocatore aveva sostenuto anche tutti gli esami del caso, eppure dei problemi sorti all’ultimo hanno bloccato la trattativa, che tuttavia non è a rischio. La mancata cessione del giocatore ex Sevilla e Genoa blocca però il ritorno nella capitale di Stephan El Shaarawy, dopo solo un anno di permanenza in Cina. Il motivo dello stallo I problemi tra Roma e Fenerbahce sono sorti a causa di alcuni cambiamenti. La società turca infatti ha cambiato alcune alcune condizioni contrattuali relative al secondo anno di prestito dell’argentino e oggi il calciatore darà la sua risposta definitiva. I due club intanto stanno lavorando per trovare una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020) La trattativa sembrava definita completamente, con Diegopronto a lasciare la capitale per approdare in Turchia, ad Istanbul, sponda. Il giocatore aveva sostenuto anche tutti gli esami del caso, eppure dei problemi sorti all’ultimo hanno bloccato la trattativa, che tuttavia non è a rischio. La mancata cessione del giocatore ex Sevilla e Genoa blocca però il ritorno nella capitale di Stephan El Shaarawy, dopo solo un anno di permanenza in Cina. Il motivo dello stallo I problemi tra Roma esono sorti a causa di alcuni cambiamenti. La società turca infatti ha cambiato alcune alcune condizioni contrattuali relative al secondo anno di prestito dell’argentino e oggi il calciatore darà la sua risposta definitiva. I due club intanto stanno lavorando per trovare una ...

Advertising

Solano_56 : Se salta #Perotti (€5.3mln lordi di stipendio) al #Fenerbahce, non arriverà un altro attaccante - DiMarzio : #ASRoma, Perotti al #Fenerbahce: operazione ai dettagli - Sardanapalooo : RT @g_iallorossi: ?? Nonostante #Perotti sia in chiusura al #Fenerbahce, sfuma definitivamente il ritorno di #ElShaarawy all'#ASRoma: non ci… - g_iallorossi : ?? Nonostante #Perotti sia in chiusura al #Fenerbahce, sfuma definitivamente il ritorno di #ElShaarawy all'#ASRoma:… - carach89 : @Solano_56 @ASRomaPress Caro John, Perotti è andato al Fenerbahce. Orario di arrivo di Elsha? -