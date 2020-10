Mirone: «L’esito dei tamponi del Napoli forse domani mattina» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Vincenzo Mirone professore di Urologia all’ateneo di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica della SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff e i giocatori. Mirone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non sono pervenuti gli esiti dei test sui calciatori del Napoli. L’esito probabilmente domani mattina, non c’è l’urgenza dei risultati perché il campionato è fermo”. Prof. Mirone responsabile sanitario tamponi Napoli: “Non sono pervenuti gli esiti dei test sui calciatori del Napoli. L’esito ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Radio Kiss Kissha intervistato Vincenzoprofessore di Urologia all’ateneo diFederico II, responsabile scientifico della consulta medica della SSCe responsabile degli screening attraversoCovid-19 per lo staff e i giocatori.ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non sono pervenuti gli esiti dei test sui calciatori del. L’esito probabilmente, non c’è l’urgenza dei risultati perché il campionato è fermo”. Prof.responsabile sanitario: “Non sono pervenuti gli esiti dei test sui calciatori del. L’esito ...

callio47 : Mirone: «L’esito dei tamponi del Napoli forse domani mattina» Il responsabile scientifico della consulta Covid del… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il prof. Mirone: 'L'esito dei tamponi del Napoli domani mattina, non c'è urgenza' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il prof. Mirone: 'L'esito dei tamponi del Napoli domani mattina, non c'è urgenza' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il prof. Mirone: 'L'esito dei tamponi del Napoli domani mattina, non c'è urgenza' - napolista : Mirone: «L’esito dei tamponi del Napoli forse domani mattina» Il responsabile scientifico della consulta Covid del… -

Ultime Notizie dalla rete : Mirone L’esito Covid, l'infettivologo Bassetti: «II caso Genoa è la Waterloo dei tamponi» Corriere della Sera