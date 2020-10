Milan | lo Strasburgo rifiuta l’offerta per Simakan

Advertising

AntoVitiello : Dopo le conferme dall'entourage di #Simakan arrivano conferme anche da fonti vicine al #Milan della trattativa in c… - AntoVitiello : Secondo quanto filtra dallo staff di #Simakan la prima offerta del #Milan allo Strasburgo non è stata accettata, s… - AntoVitiello : #Simakan-#Milan secondo l'entourage c'è già accordo con il giocatore sulla base di 5 anni, si sta provando a trovar… - Mrobinho_93 : #Milan su #Simakan, lo Strasburgo chiede 20, il milan offre 3 + 1, si tratta. #mercato ?? - evivanco7 : RT @AntoVitiello: Il #Milan a caccia di un difensore centrale. Contatti tra la dirigenza e l’entourage di Mohamed #Simakan, francese classe… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Strasburgo

Stando alla Gazzetta dello Sport il Milan starebbe trattando con lo Strasburgo per il difensore Mohamed Simakan. I rossoneri avrebbero offerto 20 milioni di Euro alla società francese per portare il ...Ultime ore di calciomercato, il Milan è a caccia di un difensore centrale da regalare a Pioli per rinforzare un reparto carente sotto vari aspetti. I nomi in corsa sono ormai noti e confermati dalla s ...