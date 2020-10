Mercato Juve, è il giorno di Chiesa: cosa manca, gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) È tempo di schiacciare sull’acceleratore: la Juventus sembra pronta ad abbracciare Chiesa, il colpo di calcioMercato tanto atteso in arrivo direttamente dalla Fiorentina. L’affare sarebbe ormai quasi del tutto definito e mancherebbero solamente alcune questioni meramente tecniche per l’ufficialità del trasferimento alla corte di Andrea Pirlo e Fabio Paratici per l’attaccante della Viola. In primis le visite mediche, che dovrebbero essere sostenute in giornata, ma anche la firma sul rinnovo di contratto, a livello formale, con la Viola, passaggio chiave per permettere all’ala di volare alla Juve in prestito biennale. Ecco cosa manca per l’affare di Mercato per rinforzare l’attacco del Maestro a poche ore dal gong di ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) È tempo di schiacciare sull’acceleratore: lantus sembra pronta ad abbracciare, il colpo di calciotanto atteso in arrivo direttamente dalla Fiorentina. L’affare sarebbe ormai quasi del tutto definito e mancherebbero solamente alcune questioni meramente tecniche per l’ufficialità del trasferimento alla corte di Andrea Pirlo e Fabio Paratici per l’attaccante della Viola. In primis le visite mediche, che dovrebbero essere sostenute in giornata, ma anche la firma sul rinnovo di contratto, a livello formale, con la Viola, passaggio chiave per permettere all’ala di volare allain prestito biennale. Eccoper l’affare diper rinforzare l’attacco del Maestro a poche ore dal gong di ...

