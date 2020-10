Meghan Markle ed Harry, la famiglia di Kate Middleton attacca: «Pagliacci, chiudete il becco» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella faida tra Kate Middleton e Meghan Markle, affiancate dai rispettivi mariti, si intromette lo zio della duchessa di Chambridge. Sembra che alcuni membri della famiglia di Kate siano sul piede di guerra. «Meghan ed Harry sono Pagliacci in cerca di attenzione», è lo sfogo su Linkedin di Gary Goldsmith, 55 anni, fratello di Carole Middleton, mamma della duchessa di Cambridge. «Con tutto quello che sta succedendo nel mondo questi due Pagliacci fanno di tutto per stare al centro dell’attenzione. Per favore, chiudete il becco e allevate il vostro bambino. Smettetela di parlare e di pretendere! Harry, hai perso tutto il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella faida tra, affiancate dai rispettivi mariti, si intromette lo zio della duchessa di Chambridge. Sembra che alcuni membri delladisiano sul piede di guerra. «edsonoin cerca di attenzione», è lo sfogo su Linkedin di Gary Goldsmith, 55 anni, fratello di Carole, mamma della duchessa di Cambridge. «Con tutto quello che sta succedendo nel mondo questi duefanno di tutto per stare al centro dell’attenzione. Per favore,ile allevate il vostro bambino. Smettetela di parlare e di pretendere!, hai perso tutto il ...

