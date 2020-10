Maxi-focolaio all'università di Sheffield: 'Contagiati quasi 500 studenti, positivi anche nello staff' (Di lunedì 5 ottobre 2020) quasi 500 studenti sono risultati positivi al all'università di , insieme a cinque membri del personale. I dati condivisi sul sito web dell'università confermano che 474 studenti hanno contratto il ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020)500sono risultatial all'; di , insieme a cinque membri del personale. I dati condivisi sul sito web dell'; confermano che 474hanno contratto il ...

Quasi 500 studenti sono risultati positivi al Covid all'UniversitĂ di Sheffield, insieme a cinque membri del personale. I dati condivisi sul sito web dell'universitĂ confermano che 474 studenti hanno ...

Covid19, focolaio in sala parto al Policlinico di catania, salgono a 10 i positivi

Salgono a dieci i casi di ppositivitĂ all'interno di un mini focolaio nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. Lo conferma l'azienda con una nota ufficiale ...

