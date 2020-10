Maltempo, Arpa: nel bacino del Po confluito in un solo giorno il 15% delle piogge annue (Di lunedì 5 ottobre 2020) In un solo giorno meta’ della pioggia che cade in tutto l’anno nelle localita’ piu’ colpite e nei primi quattro giorni di ottobre il 15% delle precipitazioni previste in 12 mesi nel bacino del Po fino al Ponte Becca (Pavia). L’analisi meteorologica e idrologica preliminare condotta da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ribadisce l’eccezionalità del ciclone che nello scorso fine settimana ha devastato alcune aree del Piemonte. A Sambughetto (Vco) 670 mm di pioggia, a Mergozzo (Vco) 626, a Piedicavallo (Biella) 612. A Limone Piemonte (Cuneo) 589, valori con tempi di ritorno di oltre 200 anni, sottolineano gli esperti di Arpa. Il fiume Toce a Candoglia (Vco) ha raggiunto i 9,34 metri, superando il record di 9,16 relativo ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) In unmeta’ della pioggia che cade in tutto l’anno nelle localita’ piu’ colpite e nei primi quattro giorni di ottobre il 15%precipitazioni previste in 12 mesi neldel Po fino al Ponte Becca (Pavia). L’analisi meteorologica e idrologica preliminare condotta da(Agenzia regionale per la protezione ambientale) ribadisce l’eccezionalità del ciclone che nello scorso fine settimana ha devastato alcune aree del Piemonte. A Sambughetto (Vco) 670 mm di pioggia, a Mergozzo (Vco) 626, a Piedicavallo (Biella) 612. A Limone Piemonte (Cuneo) 589, valori con tempi di ritorno di oltre 200 anni, sottolineano gli esperti di. Il fiume Toce a Candoglia (Vco) ha raggiunto i 9,34 metri, superando il record di 9,16 relativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Arpa Maltempo, Arpa: nel bacino del Po confluito in un solo giorno il 15% delle piogge annue Meteo Web Maltempo in Piemonte, piena superiore a quelle degli ultimi 30 anni

Tra il 2 e il 3 ottobre il Piemonte è stato interessato da precipitazioni eccezionali per intensità che hanno interessato l’intera regione, con particolare insistenza nelle zone dell’alta val Tanaro, ...

Maltempo a Nord: fra vittime e dispersi ci si aspetta la piena del Po

I danni causati dal maltempo sono ingenti e le forze messe a disposizione stanno svolgendo un lavoro costante e davvero importante. Da come si può vedere dalle pagine social delle regioni colpite, ogn ...

