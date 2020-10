L’ex moglie di Bova Chiara Giordano è innamorata di un ballerino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la fine della storia d’ amore con Raoul Bova, l’ex moglie Chiara Giordano esce allo scoperto con il suo nuovo compagno, il ballerino Andrea Evangelista di 15 anni più giovane di lei, con una foto sui social. Sono al mare, all’interno di una grotta che la Giordano definisce “Il nostro posto”. La Giordano lo bacia sulla guancia con gli occhi pieni di gioia, e lui sorride e sembra al settimo cielo. E poi la didascalia che non lascia spazio a dubbi: “E noi… 2!”. Andrea e Chiara si conoscono da anni e la loro amicizia ha piano piano e poi è nato l’amore. Evangelista ha 32 anni ed è un ballerino e coreografo che lavora in tv. Il ballo è una delle passioni ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la fine della storia d’ amore con Raoul, l’exesce allo scoperto con il suo nuovo compagno, ilAndrea Evangelista di 15 anni più giovane di lei, con una foto sui social. Sono al mare, all’interno di una grotta che ladefinisce “Il nostro posto”. Lalo bacia sulla guancia con gli occhi pieni di gioia, e lui sorride e sembra al settimo cielo. E poi la didascalia che non lascia spazio a dubbi: “E noi… 2!”. Andrea esi conoscono da anni e la loro amicizia ha piano piano e poi è nato l’amore. Evangelista ha 32 anni ed è une coreografo che lavora in tv. Il ballo è una delle passioni ...

