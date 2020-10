"Lei è normale o ritiene di essere gay?" Prego? Disastro del giudice a Forum, occhio alla Palombelli | Video (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una gaffe che sta facendo piuttosto rumore, quella del giudice Gianfranco D'Aietti di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli su Canale 5. La puntata è quella trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset oggi, lunedì 5 ottobre, dove si parlava della storia di Paolo e Filomena, divorziati con un figlio di 16 anni, Raffaele. L'affidamento è condiviso, ma Paolo chiede la modifica dell'accordo perché, a suo giudizio, la madre educherebbe male il figlio poiché segue la cosiddetta "ginarchia", una corrente che teorizza la superiorità della donna all'uomo. Il figlio è intervenuto in studio, per inciso, affermando di condividere le teorie della madre, aggiungendo di dedicarsi quotidianamente alle faccende domestiche. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una gaffe che sta facendo piuttosto rumore, quella delGianfranco D'Aietti di, il programma condotto da Barbarasu Canale 5. La puntata; quella trasmessa drete ammiraglia Mediaset oggi, lunedì 5 ottobre, dove si parlava della storia di Paolo e Filomena, divorziati con un figlio di 16 anni, Raffaele. L'affidamento; condiviso, ma Paolo chiede la modifica dell'accordo perché, a suo giudizio, la madre educherebbe male il figlio poiché segue la cosiddetta "ginarchia", una corrente che teorizza la superiorità della donna all'uomo. Il figlio; intervenuto in studio, per inciso, affermando di condividere le teorie della madre, aggiungendo di dedicarsi quotidianamente alle faccende domestiche. ...

Francesca Cannavò, sorella Adua Del Vesco/"Tommaso Zorzi mente su Morra, è gay lo ha detto.."

Francesca Cannavò, sorella Adua Del Vesco, contro Tommaso Zorzi “Mente su Massimilano Morra, è gay lo ha detto lui a lei…” Ieri sera a Live Non è la d’Urso si è parlato ancora di Adua del Vesco e ...

