Juventus, UFFICIALE: ceduti De Sciglio e Douglas Costa, i dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juventus – Dopo settimane di blocco, la situazione cessioni in casa Juventus ha subito un’accelerata improvvisa. Dopo Rugani al Rennes, Paratici ha sistemato altri 2 “esuberi”, in modo tale da alleggerire il monte ingaggi e permettere l’arrivo di Chiesa. Ufficiali le cessioni di De Sciglio al Lione e Douglas Costa al Bayern. Entrambi in prestito secco per un anno. Juventus, UFFICIALE: Douglas e De Sciglio out Per Douglas Costa l’ufficialità è arrivata sul profilo Twitter del Bayern Monaco, salutato poi anche dalla Juventus. Inoltre ha già parlato lo stesso calciatore, dicendo: “Sono molto felice di giocare di nuovo per il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Dopo settimane di blocco, la situazione cessioni in casaha subito un’accelerata improvvisa. Dopo Rugani al Rennes, Paratici ha sistemato altri 2 “esuberi”, in modo tale da alleggerire il monte ingaggi e permettere l’arrivo di Chiesa. Ufficiali le cessioni di Deal Lione eal Bayern. Entrambi in prestito secco per un anno.e Deout Perl’ufficialità è arrivata sul profilo Twitter del Bayern Monaco, salutato poi anche dalla. Inoltre ha già parlato lo stesso calciatore, dicendo: “Sono molto felice di giocare di nuovo per il ...

