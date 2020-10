Juve-Napoli, Dema: “Il Napoli non aveva alternative” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, prende la sua posizione sullo spinoso caso Juventus-Napoli. “lo non credo che il Napoli avesse alternative – spiega il primo cittadino a Omnibus su La7 – nel momento in cui la Asl ha imposto, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale, di non partire. Poí. Se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl. Lo lascio al ragionamento. Al l’intuizione e alla sagacia di molti“. L'articolo Juve-Napoli, Dema: “Il Napoli non aveva ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche il sindaco di, Luigi de Magistris, prende la sua posizione sullo spinoso casontus-. “lo non credo che ilavesse alternative – spiega il primo cittadino a Omnibus su La7 – nel momento in cui la Asl ha imposto, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale, di non partire. Poí. Se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl. Lo lascio al ragionamento. Al l’intuizione e alla sagacia di molti“. L'articolo: “Ilnon...

Advertising

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - Angelenepj : RT @lorepregliasco: L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del Napol… - stanzaselvaggia : RT @RadioCapital_fm: Il Presidente del @GenoaCFC Enrico Preziosi nell’intervista di oggi di @stanzaselvaggia ne ‘Le Mattine‘ con Chicco Gi… -