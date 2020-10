Il Marsiglia pareggia e Payet viene espulso | Villas-Boas perde le staffe contro l’arbitro donna | “Non sei all’altezza”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è andato giù ad Andréla direzione di gara di Lione-da parte dell'arbitro Stéphanie Frappart, la numero uno tra i fischietti. Nel corso del match, terminato 1-1, il tecnico portoghese dell'OM si è lasciato andare a qualche considerazione che non è passata inosservata...la Frappartcaption id="attachment 853153" align="alignnone" width="594" Stéphanie Frappart (Getty images)/captionCome mostrano le immagini della gara, condivise da diversi media francesi tra cui RMC Sport e Telefoot, l'allenatore delha espresso la sua insoddisfazione per il lavoro della Frappart con alcune dichiarazioni che fanno ...

ItaSportPress : Il Marsiglia pareggia e Payet viene espulso, Villas-Boas perde le staffe contro l'arbitro donna: 'Non sei all'altez… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia pareggia

Come mostrano le immagini della gara, condivise da diversi media francesi tra cui RMC Sport e Telefoot, l’allenatore del Marsiglia Villas-Boas ha espresso la sua insoddisfazione per il lavoro della ...Giornata di grandissimo fermento in casa Juventus. La decisiva accelerata per Chiesa è stata propiziata da alcune cessioni sbloccate nelle ultime ore, come quella di Douglas Costa al Bayern Monaco e M ...