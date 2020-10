I contagi da Coronavirus spaventano, mascherine all'aperto e stretta su feste e cerimonie (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'uso delle mascherine all'aperto in tutta Italia un passo che sembra certo. Ma ci saranno anche altre limitazioni in arrivo con il Nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'uso delleall'in tutta Italia un passo che sembra certo. Ma ci saranno anche altre limitazioni in arrivo con il Nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe ...

Advertising

annatrieste : Dopo Genoa a Napoli si potrebbe innescare un pericoloso 'effetto domino' sui contagi da #coronavirus in Serie A e l… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - petergomezblog : #Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila… - MarianoDePersio : RT @GIMBE: ?? Casi di #COVID19italia andamento giornaliero dei #tamponi diagnostici (casi testati); #coronavirus #COVID19 #COVID__19 #Conta… - FnpLombardia : RT @GIMBE: ?? Casi di #COVID19italia andamento giornaliero dei #tamponi diagnostici (casi testati); #coronavirus #COVID19 #COVID__19 #Conta… -