Grande Fratello Vip, Flavio Briatore ha scritto una lettera a Elisabetta Gregoraci: lei la leggerà in diretta stasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mancano poche ore alla messa in onda della prossima puntata del Grande Fratello Vip e già si annunciano scintille. Secondo quanto riferisce TvBlog, questa sera sarà recapitata ad Elisabetta Gregoraci una lettera scritta per lei dall'ex compagno Flavio Briatore. Su questa missiva si concentrerà gran parte della settima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: sarà consegnata nelle mani della showgirl all'interno della casa più spiata d'Italia e lei dovrà leggera in diretta. Si aggiunge così un nuovo tassello nel botta e risposta a distanza che i due hanno intrapreso da quando Elisabetta Gregoraci ha iniziato la sua avventura al Gf ...

