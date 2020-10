Entro in classe e sono il primo esemplare di docente in carne ed ossa per gli studenti. È difficile nascondere l’emozione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Napoli, ottobre 2020. sono diventata docente di ruolo nell’anno della pandemia. Dietro la mascherina, i colleghi hanno per me sguardi che sorridono e una frase gentile: “Tu sei nuova? Benvenuta, peccato per l’attuale situazione…”. Qualcuno mi fa persino gli auguri; tutti, un po’ mortificati, subito si congedano. D’altra parte, non è il caso di sostare nei corridoi. sono entrata in una classe piena di alunne e alunni che non vedevano un’aula scolastica da lungo tempo: sono stata il primo esemplare di docente in carne e ossa che è comparso davanti ai loro occhi. Al mio ingresso, come in automatico, i ragazzi sono scattati in piedi. Avevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Napoli, ottobre 2020.diventatadi ruolo nell’anno della pandemia. Dietro la mascherina, i colleghi hanno per me sguardi che sorridono e una frase gentile: “Tu sei nuova? Benvenuta, peccato per l’attuale situazione…”. Qualcuno mi fa persino gli auguri; tutti, un po’ mortificati, subito si congedano. D’altra parte, non è il caso di sostare nei corridoi.entrata in unapiena di alunne e alunni che non vedevano un’aula scolastica da lungo tempo:stata ildiinche è comparso davanti ai loro occhi. Al mio ingresso, come in automatico, i ragazziscattati in piedi. Avevo ...

Advertising

ilfattoblog : Entro in classe e sono il primo esemplare di docente in carne ed ossa per gli studenti. È difficile nascondere l’em… - LoveMi66833922 : @federicovizo87 Dillo a me. Entro in classe..ragazzino con raffreddore e tosse: eh ma mia mamma ha detto che non mi… - FranciWalls : RT @sof_luvoned: fine ora di ed fisica, entro in classe e trovo molti dei maschi della mia classe senza vestiti perché si stavano cambiando… - sof_luvoned : fine ora di ed fisica, entro in classe e trovo molti dei maschi della mia classe senza vestiti perché si stavano ca… - simplysoff : RT @anitaxgolden: io che entro in classe la mattina, ovviamente in ritardo, e saluto i miei compagni che ormai sono abituati a questo https… -

Ultime Notizie dalla rete : Entro classe Entro in classe e sono il primo esemplare di docente in carne ed ossa per gli studenti Il Fatto Quotidiano Guasto informatico: in provincia 1800 esiti dei tamponi da caricare uno per uno. In tanti ancora costretti a casa

Ci avevano detto che gli esiti sarebbero arrivati entro due giorni ... così come tutta la classe. Io e altre mamme, tra l’altro, nei giorni scorsi non siamo neanche potute andare a lavorare ...

Mercedes-Benz Classe B 200 d Automatic Premium nuova a Susegana

Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe B 200 d Automatic Premium nuova a Susegana, Treviso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Ci avevano detto che gli esiti sarebbero arrivati entro due giorni ... così come tutta la classe. Io e altre mamme, tra l’altro, nei giorni scorsi non siamo neanche potute andare a lavorare ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe B 200 d Automatic Premium nuova a Susegana, Treviso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...