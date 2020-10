Domenica In, Mara Venier tensione con la Lucarelli, la Venier “Selvaggina, lo so che …”e la Lucarelli le ha risposto “Marona, questo è un insulto” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mara Venier, ieri Domenica 4 ottobre come tutte le domeniche era al timone della sua trasmissione Domenica In. La Venier, che è seguitissima, aveva come ospiti, tra gli altri, i concorrenti di “Ballando con le stelle” che quest’anno, come in realtà ogni anno stanno molto facendo parlare di sé. Raimondo Todaro e Elisa Isoardi sono una coppia o no Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, quest’anno stanno facendo sognare perché, oltre ad essere una coppia sullo schermo, in tanti sperano che siano una coppia anche fuori perché la gente, insieme , li vede molto bene. Raimondo Todaro, dopo la prima puntata è stato ricoverato e operato per un’appendicite. Il sabato successivo non è potuto andare ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 ottobre 2020), ieri4 ottobre come tutte le domeniche era al timone della sua trasmissioneIn. La, che è seguitissima, aveva come ospiti, tra gli altri, i concorrenti di “Ballando con le stelle” che quest’anno, come in realtà ogni anno stanno molto facendo parlare di sé. Raimondo Todaro e Elisa Isoardi sono una coppia o no Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, quest’anno stanno facendo sognare perché, oltre ad essere una coppia sullo schermo, in tanti sperano che siano una coppia anche fuori perché la gente, insieme , li vede molto bene. Raimondo Todaro, dopo la prima puntata è stato ricoverato e operato per un’appendicite. Il sabato successivo non è potuto andare ...

