Dalla Francia: accordo tra il Milan e Simakan per la difesa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come raccolto pochi minuti fa Dalla Francia, secondo RMC il nome nuovo per la difesa del Milan è quello di Mohamed Simakan, difensore classe 2000 dello Strasburgo. C'è l'accordo con il difensore, all'occorrenza anche terzino, ma manca ancora la stretta con il club francese. Foto: transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

