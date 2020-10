Crotone, ufficiale l’arrivo di Djidji. Fatta per Ninkovic, si spinge per Luperto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Crotone accelera in vista del traguardo di questa sessione di calciomercato. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità del prestito di Koffi Djidji dal Torino. La società calabrese, stando a quanto riferito dal sito gianlucadimarzio.com, avrebbe anche chiuso per Ninkovic dell’Ascoli. La dirigenza rossoblu continua a spingere col Napoli per avere anche Luperto entro stasera. Crotone, ufficiale l’arrivo di Djidji. Fatta per Ninkovic, si spinge per Luperto Questo il comunicato del Crotone che annuncia l’arrivo di Djidji. “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilaccelera in vista del traguardo di questa sessione di calciomercato. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità del prestito di Koffidal Torino. La società calabrese, stando a quanto riferito dal sito gianlucadimarzio.com, avrebbe anche chiuso perdell’Ascoli. La dirigenza rossoblu continua are col Napoli per avere ancheentro stasera.l’arrivo diper, siperQuesto il comunicato delche annuncia l’arrivo di. “Il Football Clubcomunica di aver acquisito, a titolo ...

Questa la nota ufficiale: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Football Club Crotone a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji".

