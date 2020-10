Crisi post-Covid | Fdi | “Servono sportelli anti-suicidi”

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) BOLOGNA – “Sportelli antisuicidi” in ogni capoluogo dell’Emilia-Romagna “in modo da aiutare chi si trovi in difficoltà economiche a causa della crisi da Coronavirus”. A chiederlo, in un’interrogazione in Regione, sono i consiglieri di Fratelli d’Italia Marco Lisei, Giancarlo Tagliaferri e Michele Barcaiuolo. “Oggi- affermano i consiglieri Fdi- sono molte le famiglie che si trovano purtroppo a fronteggiare drammatiche situazioni di sovraindebitamento a causa del superamento del limite di reddito disponibile, che si aggrava quando si aggiungono situazioni impreviste come la perdita del lavoro, fattore che non consente più di gestire il budget familiare e costringe a ricorrere ai finanziamenti per liquidità con tutti i rischi connessi compreso quello di perdere i propri beni e la propria casa all’asta”.