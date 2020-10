Crash Bandicoot 4 debutta al primo posto in UK. Battuto Star Wars: Squadrons (Di lunedì 5 ottobre 2020) Crash Bandicoot 4: It's About Time e Star Wars: Squadrons sono stati i più grandi lanci della settimana passata in UK, posizionandosi in cima alle classifiche settimanali per le vendite fisiche (via GamesIndustry) . Crash Bandicoot 4 non ha venduto tanto quanto N.Sane Trilogy al lancio nel 2017, avendo piazzato l'80% in meno di copie fisiche rispetto alla collection. L'82% delle sue vendite sono state effettuate su PS4.Con solo 1000 copie in meno, Star Wars: Squadrons è al secondo posto, anche se non ha avuto un lancio impressionante con vendite inferiori del 72% rispetto a Star Wars Jedi: Fallen Order. Il 68% delle vendite di Squadrons ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020)4: It's About Time esono stati i più grandi lanci della settimana passata in UK, posizionandosi in cima alle classifiche settimanali per le vendite fisiche (via GamesIndustry) .4 non ha venduto tanto quanto N.Sane Trilogy al lancio nel 2017, avendo piazzato l'80% in meno di copie fisiche rispetto alla collection. L'82% delle sue vendite sono state effettuate su PS4.Con solo 1000 copie in meno,è al secondo, anche se non ha avuto un lancio impressionante con vendite inferiori del 72% rispetto aJedi: Fallen Order. Il 68% delle vendite di...

