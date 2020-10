Covid, in Piemonte il 22% del personale sanitario è stressato (Di lunedì 5 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il 22% del personale medico Piemontese è stressato e ansioso per colpa della pandemia. Una percentuale che sale al 27% se si guarda solo a chi interagisce direttamente con i pazienti malati di Covid-19, e tra questi il 53% ha sintomi chiari di un problema psicologico.E' questo il quadro che emerge da una ricerca che sarà presentata dall'Ordine degli psicologici del Piemonte nel corso di tre incontri sul tema “Il diritto alla salute psicologica”, previsti da domani a venerdì nell'ambito delle iniziative per la Giornata nazionale della psicologia, che si celebra il 10 ottobre. Lo studio, realizzato tra maggio e giugno, ha coinvolto 4.550 operatori del comparto sanitario Piemontese ed è stato coordinato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il 22% delmedicose èe ansioso per colpa della pandemia. Una percentuale che sale al 27% se si guarda solo a chi interagisce direttamente con i pazienti malati di-19, e tra questi il 53% ha sintomi chiari di un problema psicologico.E' questo il quadro che emerge da una ricerca che sarà presentata dall'Ordine degli psicologici delnel corso di tre incontri sul tema “Il diritto alla salute psicologica”, previsti da domani a venerdì nell'ambito delle iniziative per la Giornata nazionale della psicologia, che si celebra il 10 ottobre. Lo studio, realizzato tra maggio e giugno, ha coinvolto 4.550 operatori del compartose ed è stato coordinato ...

Advertising

CorriereCitta : Covid, in Piemonte il 22% del personale sanitario è stressato - Italpress : Covid, in Piemonte il 22% del personale sanitario è stressato - Cattolica_News : RT @ALTEMS4: ??22esima puntata del report settimanale ALTEMS- Covid-19: la pandemia ha portato a un aumento consistente di personale medico,… - solops : Allarme in Piemonte, l’indice Rt di trasmissibilità del Covid-19 è il più alto in Italia - Pow_Wow_Indian : RT @lamor_tenera: @raffaeleg50 ho contatti continui di parenti tra liguria piemonte e lombardia Quasi tt i giorni Nemmeno uno Sono deceduti… -