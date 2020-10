Contessa De Blanck teme la squalifica e minaccia il GF: “Me ne vado io” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Contessa De Blanck teme la squalifica e minaccia il GF: “Me ne vado io”. Patrizia ieri ha usato la FWord e ora ha paura che stasera la facciano uscire dalla casa La Contessa Patrizia De Blanck ieri si è fatta scappare la FWord mentre parlava con Pierpaolo Pretelli in cucina. “Stamattina mi sono svegliato con … L'articolo Contessa De Blanck teme la squalifica e minaccia il GF: “Me ne vado io” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 5 ottobre 2020)Delail GF: “Me neio”. Patrizia ieri ha usato la FWord e ora ha paura che stasera la facciano uscire dalla casa LaPatrizia Deieri si è fatta scappare la FWord mentre parlava con Pierpaolo Pretelli in cucina. “Stamattina mi sono svegliato con … L'articoloDelail GF: “Me neio” proviene da YesLife.it.

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Sarà squalificata o pietra sopra? #gfvip - FRANCESKOconlaK : RT @gnustefani: Flavia Vento auto eliminata Fausto Leali squalificato Denis Dosio squalificato Contessa De Blanck, stasera forse squalifica… - gnustefani : Flavia Vento auto eliminata Fausto Leali squalificato Denis Dosio squalificato Contessa De Blanck, stasera forse sq… - infoitcultura : Domenica Live, Fulvio Abbate pensa alla De Blanck: «Ho detto a mia moglie che la lascio per la contessa» - RaffyBarry : Se non cacciano la Contessa, il #GFVIP deve scusarsi e far rientrare Fausto Leali. Stessa cagata, stesse motivazion… -