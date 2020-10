Chiesa è della Juve: depositato il contratto. In viola Quarta, Barreca e Callejon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Intanto la Fiorentina ha preso il difensore Quarta dal River Plate, affare accolto con soddisfazione dal capitano viola German Pezzella. Milenkovic resterà alla Fiorentina in questa stagione, ma dal campionato 2020-21 sarà ceduto. In viola arrivano anche l'esterno Barreca dal Monaco e Callejon, svincolato dal Napoli. La Fiorentina ha tentato, invano, di prendere il centravanti Milik Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Intanto la Fiorentina ha preso il difensoredal River Plate, affare accolto con soddisfazione dal capitanoGerman Pezzella. Milenkovic resterà alla Fiorentina in questa stagione, ma dal campionato 2020-21 sarà ceduto. Inarrivano anche l'esternodal Monaco e, svincolato dal Napoli. La Fiorentina ha tentato, invano, di prendere il centravanti Milik

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Federico Chiesa è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il contratto dell'ex giocatore della Fiorentina è stato depositato in Lega. Il 22enne esterno arriva in ...

Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: tutte le cifre e gli obiettivi per il riscatto obbligatorio

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a 40 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del ...

