Caso Smalling, Friedkin a colloquio con la Lega Serie A (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua il giallo Legato a Chris Smalling. Il presidente della Roma, Dan Friedkin, è ora a colloquio con i vertici della Lega Serie A per chiarire la situazione Legata al tesseramento del giocatore. Pare che i giallorossi abbiamo depositato il contratto, ma manchino ancora dei documenti.

