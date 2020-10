Carceri e pandemia | riduzione del sovraffollamento ma anche nuovi disagi psichiatrici

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 5 ottobre 2020)E COVID-19: DAL RISCHIO POLVERIERA AL CALO DEI DETENUTI – Ladi Covid-19 ha colpitole, provocando diversi effetti. Fortunatamente i casi di Covid-19 sono stati sporadici e non particolarmente critici. “Dopo le proteste iniziali e gli inevitabili timori che ledivenissero una polveriera, le norme previste dal DPCM dell’8 marzo per gli istituti penitenziari hanno consentito di limitare i contagi: i casi sintomatici deiingressi sono stati posti in isolamento; i colloqui si sono tenuti in modalità telematica; sono stati limitati i permessi e la libertà vigilata” evidenzia il Prof. Sergio Babudieri, Direttore Scientifico SIMSPe – Società Italiana di Medicina e Sanità nei ...