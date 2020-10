Calciomercato Udinese, colpo a sorpresa: in arrivo Deulofeu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gerard Deulofeu torna nel campionato italiano, dopo l’esperienza positiva al Milan. Vicino il passaggio all’Udinese Gerard Deulofeu potrebbe essere la ciliegina sulla torta del Calciomercato dell’Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo spagnolo sarebbe ad un passo dai friulani. Deulofeu aveva già giocato in Serie A, nel Milan, lasciando un buonissimo ricordo. Dopo il corteggiamento anche della Fiorentina, lo spagnolo passerà dunque all’Udinese con provenienza Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo. Un rinforzo davvero importante per Luca Gotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gerardtorna nel campionato italiano, dopo l’esperienza positiva al Milan. Vicino il passaggio all’Gerardpotrebbe essere la ciliegina sulla torta deldell’. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo spagnolo sarebbe ad un passo dai friulani.aveva già giocato in Serie A, nel Milan, lasciando un buonissimo ricordo. Dopo il corteggiamento anche della Fiorentina, lo spagnolo passerà dunque all’con provenienza Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo. Un rinforzo davvero importante per Luca Gotti. Leggi su Calcionews24.com

Gerard Deulofeu potrebbe essere la ciliegina sulla torta del calciomercato dell’Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo spagnolo sarebbe ad un passo dai friulani. Deulofeu aveva già giocato ...

