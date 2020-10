“Buffone | schifoso | cretino io ti mangio…” | furia Mosetti contro Federico Fashion Style VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Volano stracci (per la seconda volta) trae Antonella. Il parrucchiere ospite di Live Non è la d’Urso si è nuovamente scontrato con la ex lolita di Non è la Rai, regalando una nuova parentesi trash tutta da ricordare. Antonella, volano stracci La scorsa settimana il... L'articolo “Buffone,io ti mangio…”:) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.