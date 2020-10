“Ballando con le stelle”, Alessandra Mussolini cade durante le prove, ricovera d’urgenza in ospedale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo pomeriggio, lunedì 5 ottobre Alessandra Mussolini era impegnata in sala prove per i balletti che la vedranno protagonista sabato prossimo. Purtroppo, durante queste prove è caduta in malo modo tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale. Al momento non si hanno alte notizie ma le prime indiscrezioni sono state diffuse da Dagpspia. Attendiamo aggiornamenti sullo stato di salute della Mussolini. Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo pomeriggio, lunedì 5 ottobreera impegnata in salaper i balletti che la vedranno protagonista sabato prossimo. Purtroppo,questeè caduta in malo modo tanto che è stato necessario il ricovero in. Al momento non si hanno alte notizie ma le prime indiscrezioni sono state diffuse da Dagpspia. Attendiamo aggiornamenti sullo stato di salute della

Advertising

matteosalvinimi : Che ritmo! Pronte per Ballando con le stelle! - LegaSalvini : BALLANDO CON LE STELLE, INSULTI E CONDANNA A MATTEO SALVINI: 'ABUSO DI POTERE, ANTI-COSTITUZIONALE', LA VERGOGNA DI… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - mezzaca : RT @matteosalvinimi: Che ritmo! Pronte per Ballando con le stelle! - imm4tt30 : RT @cippiriddu: Con Chiesa, Cuadrado e Dybala nella stessa squadra in sala VAR tocca mettere i giudici di 'Ballando Con Le Stelle'. -

Ultime Notizie dalla rete : “Ballando con Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna