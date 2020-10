Arsenal | conferme su Thomas Partey dall’Atletico

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivanosul trasferimento diall’. Il club inglese ha pagato la clausola rescissoria di 50 milioni di euro all’Atletico Madrid. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche in Spagna, è volato verso Londra per firmare il contratto. Foto: Twitter Atletico L'articolosudall’Atletico proviene da Alfredo Pedullà.

L'Arsenal di Mikel Arteta conferma di essere in grande forma in questo inizio di stagione e centra il terzo successo in Premier League grazie al 2-1 ...