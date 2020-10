Ufficiale | Kean è un calciatore del Psg

(Di domenica 4 ottobre 2020) Moiseè undel Psg. Lo ha annunciato il club parigino postando la foto deldella Nazionale italiana con la maglia. Niente ritorno alla Juventus, pertanto, ma un’avventura Oltralpe. «Arrivato dall’Everton FC, il 20enne attaccante italiano è in prestito al club della capitale fino al 30 giugno 2021 – si legge -. Il prestito non prevede un’opzione di riscatto». Foto: sitoPsg L'articoloè undel Psg proviene da Alfredo Pedullà.

