"Sto bene dove sto". Zingaretti da Fazio ammonisce il premier. Ora Conte inizia a tremare: "Dobbiamo fare un salto di qualità (Di domenica 4 ottobre 2020) "No". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Che Tempo Che Fa ha risposto alla domanda sull'ipotesi di un suo ingresso nel governo. "Sto bene dove sto", ha aggiunto. "Per l'Italia - ha detto - è ora il tempo delle scelte. Io ho scelto di fare il segretario del Pd perché avevo paura due anni fa che questa grande forza politica venisse meno. Dopo due anni, oggi il Partito Democratico è la principale forza politica che tiene in vita un'alternativa alle destre. Quindi gran parte del mio lavoro l'ho fatto e sto benissimo dove sto", ha ribadito Zingaretti. Poi anche ha parlato del futuro del governo "C'è bisogno di un salto di qualità in questa alleanza. Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) "No". Così il segretario del Pd Nicola, ospite di Che Tempo Che Fa ha risposto alla domanda sull'ipotesi di un suo ingresso nel governo. "Stosto", ha aggiunto. "Per l'Italia - ha detto - è ora il tempo delle scelte. Io ho scelto diil segretario del Pd perché avevo paura due anni fa che questa grande forza politica venisse meno. Dopo due anni, oggi il Partito Democratico è la principale forza politica che tiene in vita un'alternativa alle destre. Quindi gran parte del mio lavoro l'ho fatto e sto benissimosto", ha ribadito. Poi anche ha parlato del futuro del governo "C'è bisogno di undi; in questa alleanza. Ci ...

