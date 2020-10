Sparatoria con la polizia a Napoli, muore rapinatore di 17 anni (Di domenica 4 ottobre 2020) NAPOLI – Un rapinatore 17enne e’ morto a Napoli nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta stanotte fra via Duomo e via Marina. Arrestato il complice 18enne. Leggi su dire (Di domenica 4 ottobre 2020) NAPOLI – Un rapinatore 17enne e’ morto a Napoli nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta stanotte fra via Duomo e via Marina. Arrestato il complice 18enne.

