Perché Nunzia De Girolamo rischia 8 anni di carcere (Di domenica 4 ottobre 2020) Lei si professa innocente e devastata dalla notizia, ma ovviamente starà al giudice decretare se le accuse avanzate dal PM (e la richiesta di 8 anni e 3 mesi di reclusione) sono o meno legittimi. Fatto sta che Nunzia De Girolamo, ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Governo Letta (e moglie dell'attuale ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia) dovrà difendersi da accuse piuttosto pesanti: si va dall'associazione a delinquere a utilità per ottenere il voto elettorale, passando per concussione. Tutto nasce da un'inchiesta risalente a sei anni fa e che vede al banco degli imputanti, ...

