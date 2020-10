Nuovo Dl sicurezza, stretta sulle risse: inserita la “norma Willy” (Di domenica 4 ottobre 2020) Domani in Consiglio dei Ministri arriverà la bozza di revisione dei Decreti sicurezza firmati dall’ex ministro degli Interni Matteo Salvini. Le nuove disposizioni, studiate dalla nuova inquilina del Viminale, Lucia Lamorgese, e il ministro della Giustizia Bonafede, prevedono diverse inversioni di rotta rispetto alla linea leghista e l’aggiunta di modifiche alle norme penali. Un caso è l’inasprimento della pena per i reati connessi alle risse, con il Daspo dai locali pubblici. Una norma che sarebbe stata pensata dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane brutalmente pestato fino alla morte a Colleferro proprio mentre interveniva per sventare una rissa. stretta sulla rissa: la “norma Willy” Lamorgese e Bonafede avrebbero lavorato a una modifica per quanto riguarda i ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Domani in Consiglio dei Ministri arriverà la bozza di revisione dei Decretifirmati dall’ex ministro degli Interni Matteo Salvini. Le nuove disposizioni, studiate dalla nuova inquilina del Viminale, Lucia Lamorgese, e il ministro della Giustizia Bonafede, prevedono diverse inversioni di rotta rispetto alla linea leghista e l’aggiunta di modifiche alle norme penali. Un caso è l’inasprimento della pena per i reati connessi alle, con il Daspo dai locali pubblici. Una norma che sarebbe stata pensata dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane brutalmente pestato fino alla morte a Colleferro proprio mentre interveniva per sventare una rissa.sulla rissa: la “norma Willy” Lamorgese e Bonafede avrebbero lavorato a una modifica per quanto riguarda i ...

